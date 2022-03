TikTok klaagt Amerikaanse regering aan wegens pogingen de dienst te verbieden

TikTok heeft de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege het komende Amerikaanse verbod op de app. Volgens het bedrijf achter de dienst heeft het geen andere keuze dan te kiezen voor een rechtsgang.

In een toelichting op deze stap zegt TikTok dat het bevel van president Trump van 6 augustus geen rekening houdt met de rechten van de TikTok-gemeenschap, dat er geen bewijs is om tot de 'extreme beslissing' te komen en dat er door dit bevel geen eerlijk proces mogelijk is. Ook wordt gezegd dat er 10.000 Amerikaanse banen op de tocht staan en dat er onherstelbare schade optreedt bij de miljoenen Amerikaanse gebruikers van de app.

ByteDance, het Chinese bedrijf achter de app, herhaalt dat TikTok geen bedreiging vormt voor de Amerikaanse nationale veiligheid. In de aanklacht stelt het bedrijf dat de Amerikaanse regering uitvoerige pogingen om de zorgen weg te nemen, heeft genegeerd. Ook vindt het bedrijf dat de code van de app onder het Eerste amendement van de Amerikaanse Grondwet valt, waarmee op de vrijheid van meningsuiting wordt gedoeld.

TikTok kondigde de komst van juridische stappen onlangs al aan. De genoemde executive order bepaalde in eerste instantie dat het verbod halverwege september zou ingaan, maar dat werd later uitgesteld tot 12 november. Moederbedrijf ByteDance is inmiddels overigens in vergevorderde gesprekken met Microsoft over een overname en volgens geruchten waren Twitter, Oracle en Alphabet ook geïnteresseerd.