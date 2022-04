Amerikaanse ceo TikTok neemt ontslag na minder dan drie maanden

De Amerikaanse ceo van TikTok, voormalig Disney-topman Kevin Mayer, heeft besloten op te stappen. Dat bevestigt moederbedrijf ByteDance nadat een mail over de aankondiging lekte. Mayer was sinds mei van dit jaar in dienst.

Mayer zegt in die mail, die Financial Times publiceerde, dat zijn rol aan het veranderen is in die drie maanden dat hij actief is bij TikTok. Het zou erom gaan dat hij directeur is van de wereldwijde activiteiten van TikTok, terwijl hij in de Verenigde Staten zit. De regering van de VS stuurt erop aan dat ByteDance de Amerikaanse activiteiten en die in diverse andere landen verkoopt en verbiedt anders de app. In India is TikTok al verboden.

De directeur van ByteDance, Zhang Yiming, zegt in zijn eigen mail dat hij de stap begrijpt. "Het resultaat waar we op uitkomen door politieke omstandigheden zou significante impact kunnen hebben op zijn baan in elk scenario." Zhang zegt verder dat ByteDance probeert de problemen in India en de VS op te lossen.

TikTok gaat de stappen van de Amerikaanse regering aanvechten in de rechtszaal. De druk op TikTok is onderdeel van een grotere handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China, waarbij de VS onder meer druk uitoefent door handel met Huawei te verbieden.