ByteDance hoeft TikTok mogelijk toch niet te verkopen

ByteDance hoeft mogelijk TikTok toch niet te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Dat claimen The Wall Street Journal en CNBC. Het zou ook kunnen dat TikTok wordt gereorganiseerd en dat een Amerikaans bedrijf als partner toezicht houdt op de beveiliging van data.

Die gesprekken over een structuur met een Amerikaanse partner liepen al voordat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat TikTok in Amerikaanse handen zou komen, meldt CNBC. Die nieuwe structuur zou nodig zijn door de zorgen van CFIUS, de Amerikaanse overheidsorganisatie voor buitenlandse investeringen. Het werken met een partner uit het thuisland is ook verplicht in China.

Behalve de andere structuur is ook een verkoop nog altijd niet uitgesloten, schrijft The Wall Street Journal. President Trump liet op 14 augustus weten dat TikTok nog 90 dagen had om zijn Amerikaanse divisie te verkopen of er een spin-offbedrijf van te maken. De Amerikaanse regering maakt zich wellicht zorgen over de mogelijkheid dat gebruikersdata doorgespeeld kan worden naar de Chinese regering. Het bevel kan echter ook gemotiveerd zijn vanuit de handelsoorlog waarin de twee landen verwikkeld zijn.

Tegelijkertijd wordt er gehoor gegeven aan de eis om TikTok af te stoten. Moederbedrijf ByteDance is in vergevorderde gesprekken met Microsoft over een overname en volgens geruchten hadden Twitter, Oracle en Alphabet ook interesse.