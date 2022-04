'China wil TikTok liever sluiten dan geforceerd verkopen'

De Chinese overheid zou liever zien dat TikTok ermee ophoudt dan dat de dienst wordt verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Volgens bronnen zou de overheid vrezen dat China als zwak wordt gezien, als het aan de eisen van de Verenigde Staten tegemoet komt.

Die berichtgeving is afkomstig van Reuters; het persbureau stelt te beschikken over drie niet nader genoemde bronnen die kennis hebben van de situatie. Volgens de bronnen van Reuters zou de Chinese overheid het liefst zien dat Bytedance de stekker uit TikTok trekt, in plaats van een geforceerde verkoop. De Chinese overheid heeft echter officieel niet op de berichtgeving gereageerd, en Bytedance gaf in een reactie aan geen signalen van de Chinese overheid te hebben ontvangen dat de Amerikaanse activiteiten stopgezet moeten worden.

De regering-Trump wil dat ByteDance de Amerikaanse activiteiten van TikTok verkoopt aan een Amerikaans bedrijf. Officieel is het een maatregel om te voorkomen dat persoonlijke informatie van Amerikanen wordt doorgespeeld aan China, maar de twee landen zijn ook verwikkeld in een handelsoorlog.

Alhoewel er interesse is van verscheidene Amerikaanse bedrijven, lijkt het erop dat eigenaar Bytedance een door de Amerikaanse regering opgelegde deadline gaat missen. Maar volgens de bronnen van Reuters zou China dus het liefst zien dat de verkoop helemaal geen doorgang vindt, omdat het land anders gezichtsverlies leidt. Een gedwongen verkoop zou als zwakte worden gezien en China zou daarom het stopzetten van de dienst een betere optie vinden.

Alhoewel er dus geen publiekelijke uitlatingen zijn gedaan over het stopzetten van TikTok, heeft de Chinese overheid wel kritiek geuit op de dwangverkoop die door de VS is opgelegd. Tijdens een persconferentie op vrijdag zei een overheidsofficial dat de Verenigde Staten misbruik maakt van hun beroep op de nationale veiligheid, om zo buitenlandse bedrijven te onderdrukken.