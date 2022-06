Regering-Trump geeft TikTok-ban een nieuwe deadline van 27 november

De Committee on Foreign Investment in the United States van de regering-Trump heeft TikTok een nieuwe deadline gegeven om zijn Amerikaanse divisie te verkopen, maar het gerechtelijke bevel van begin november dat de ban dwarsboomt, staat nog steeds.

Het gerechtelijke bevel van president Trump om TikTok van de hand te doen, heeft nu een deadline op 27 november. Die deadline lijkt volgens The Verge echter ook niet te handhaven, gezien de uitspraak van twee weken geleden dan even goed nog geldt. Het Amerikaanse Department of Commerce, dat beperkingen op zou leggen aan TikTok wat betreft onder andere hosting, zegt tegen The Wall Street Journal ook de verdere rechtszaken af te wachten.

Een alternatief op een spin-off van TikTok zou een overname zijn van de Amerikaanse divisie door een Amerikaans bedrijf. Daar zou de regering ook akkoord mee zijn, heeft het gesteld. Een deal met Walmart en Oracle was in een vergevorderd stadium, maar TikTok stelt dat het al 'een tijd geen feedback heeft gehad' over dat proces.

President Trump schreef in augustus in een decreet dat er 'geloofwaardig bewijs' is dat het Chinese TikTok-moederbedrijf ByteDance 'mogelijk actie zal ondernemen die de nationale veiligheid van de Verenigde Staten dreigt te schaden'. De president gaf ByteDance toen een verkoopdeadline van 90 dagen na publicatie van dat decreet. Hiermee had het Chinese bedrijf tot 12 november de tijd om zijn Amerikaanse TikTok-divisie af te stoten.