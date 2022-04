Regering-Trump lijkt ontevreden over Oracles deal met TikTok

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump lijkt ontevreden met de deal die Oracle heeft gesloten met ByteDance over TikTok. Volgens onder meer de verantwoordelijk minister heeft de Chinese staat alsnog toegang tot data van Amerikaanse gebruikers.

De details van de voorgestelde deal zijn geheim, maar volgens Bloomberg zou Oracle inzage krijgen in de broncode en de algoritmes van TikTok, via een samen met ByteDance op te zetten Amerikaans bedrijf onder de naam TikTok. Behalve Oracle zouden nog drie Amerikaanse bedrijven instappen, maar ByteDance zou controle houden over TikTok.

De regering van de Verenigde Staten zou het liefste zien dat ByteDance TikTok helemaal verkoopt aan een Amerikaans bedrijf. Anders wacht mogelijk een verbod. De regering-Trump is momenteel de deal van Oracle met ByteDance aan het bekijken. De zelf gestelde deadline voor een deal verloopt komende zondag.

Oracles directeur is Larry Ellison, een aanhanger van de Amerikaanse president Trump. De nauwe banden tussen Oracle en de regering hebben het bedrijf in het proces een handje geholpen, claimt The New York Times. De regering werd er in de afgelopen jaren vaak van beticht familie en vrienden van de president te bevoordelen en vijanden te benadelen. Zo claimt Amazon dat het gunnen van de aanbesteding voor het bouwen van clouddiensten van het Pentagon naar Microsoft ging, omdat Amazons eigenaar Jeff Bezos een krant in handen heeft waar Trump een hekel aan heeft.