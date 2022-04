Pentagon wil cloudcontract van 10 miljard dollar nog steeds aan Microsoft geven

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt na een heroverweging het miljardencontract voor clouddiensten nog steeds aan Microsoft te geven. Er werd opnieuw gekeken naar de aanbesteding naar aanleiding van een rechtszaak, aangespannen door concurrent Amazon.

In een korte bekendmaking op vrijdag stelt Defensie dat 'Microsofts aanbod nog steeds het meeste waar voor het geld van de overheid' vertegenwoordigt. Door het gerechtelijk bevel dat voortkwam uit de Amazon-zaak, is de aanbesteding uitgesteld tot 13 februari.

Amazon blijft bij zijn standpunt dat de aanbesteding aan Microsoft politiek gemotiveerd is. Amazon-hoofd Jeff Bezos is namelijk ook eigenaar van The Washington Post, een nieuwsmedium waar president Donald Trump niet positief tegenover staat. In een reactie op de beslissing laat Amazon weten dat het vindt dat men zich moet afvragen 'of het acceptabel is dat de president het Defensiebudget gebruikt om zijn persoonlijke en politieke doeleinden te bereiken'. Amazon acht het AWS-aanbod 'relatief sterker' en blijft 'een eerlijke, objectieve en onpartijdige beoordeling blijven nastreven'.

Het gaat om een contract met een waarde van tien miljard dollar om Defensie tien jaar van clouddiensten te voorzien. Het zogeheten Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud-project of JEDI moet het leger betere toegang geven tot data van bijvoorbeeld slagvelden of in andere gebieden.