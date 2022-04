Flash blijft na 2020 voor zakelijke gebruikers toch werken in Internet Explorer

Microsoft blijft na 2020 Flash nog aanbieden in zijn browsers, ondanks dat dit definitief het laatste levensjaar van de software moet zijn. Dit biedt het bedrijf aan voor zakelijke klanten die er na 2020 ook nog op moeten rekenen. Het lijkt er echter op dat iedereen daar gebruik van kan maken.

In de bekendmaking zegt Microsoft die groep zakelijke klanten tegemoet te komen door het mogelijk te maken Flash als plug-in te laden in de Internet Explorer-modus van Edge. Het blijft dus ook mogelijk om Flash te laden in Internet Explorer zelf. Microsoft stelt echter niet nadrukkelijk dat deze functionaliteit beperkt zal blijven tot Edge- en IE-installaties op Windows 10 Enterprise of Pro. Mogelijk kan iedereen dus nog Flash blijven benutten. Hoe lang is niet bekend.

Microsoft benadrukt wel dat er geen klantenondersteuning voor Flash beschikbaar zal zijn per 1 januari 2021. Ook komen er dan geen beveiligingsupdates meer voor uit en ergens in 2021 wordt Flash middels een update ook daadwerkelijk verwijderd uit Edge. Nu al is de plug-in standaard uitgeschakeld in Edge.

Drie jaar geleden werd de eol-datum van Flash al aangekondigd. Adobe deed dat toen in samenwerking met Apple, Mozilla, Microsoft, Facebook en Google. De browsermakers hebben de ondersteuning voor Flash in de afgelopen jaren al afgebouwd, door ondersteuning voor de plug-in standaard uit te schakelen. Tot eind dit jaar blijven er nog beveiligingsupdates uitkomen voor Flash Player, maar vanaf volgend jaar gebeurt dat in zijn geheel niet meer. Adobe verwijdert de software dan ook van zijn websites en gaat gebruikers Flash Player bericht sturen om software te verwijderen.