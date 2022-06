Ontwikkelaar laat grafsteen maken voor Microsoft Internet Explorer

Een Zuid-Koreaanse softwareontwikkelaar heeft ter ere van het 'overlijden' van Internet Explorer een grafsteen voor de 27 jaar oude browser laten maken. Het opschrift van die grafsteen verraadt echter een niet onverdeeld positief sentiment, wat vele tweakers met hem zullen delen.

"Hij was een goede tool om andere browsers mee te downloaden", heeft Jung Ki-young erop laten zetten. Een logisch afscheid: wat betreft het aandeel Tweakers-gebruikers werd de blauwe E in 2009 ingehaald door Mozilla Firefox. IE gleed terug naar de derde plek op de ranglijst toen Chrome hem ook voorbijstreefde in 2011. Overigens nam Chrome een jaar later ook de koppositie af van Firefox. In 2018 was het aandeel IE-gebruikers tot onder de vijf procent gedaald.

Jung Ki-young heeft de grafsteen een plekje gegeven bij het café van zijn broer in de stad Gyeongju. Daar trekt het monument veel bekijks, schrijft Reuters. Ki-young zelf heeft gemengde gevoelens over de browser, vertelt hij aan Reuters. Aan de ene kant heeft hij er lang mee gewerkt en aan de andere kant was het veel werk voor hem om te zorgen dat websites bleven werken in de verouderde browser, die veel bedrijven en overheidsinstellingen veel te lang bleven gebruiken.

Microsoft is afgelopen woensdag grotendeels gestopt met de ondersteuning voor Internet Explorer 11. Het Redmondse bedrijf stopte de ondersteuning op systemen die Windows 10 20H2 en latere versies van dit OS draaien. Op enkele serverversies, oude besturingssystemen en software met ondersteuning voor lange termijn, blijft IE wel ondersteund worden. Dit zijn Windows 8.1, Windows 7 met Extended Security Updates, Windows Server LTSC, Windows Server 2022, Windows 10 LTSC en Windows 10 IoT LTSC. Ook heeft Edge tot 2029 de IE-modus.

Senior Tweakers-developer Tino Zijdel schreef ter gelegenheid van het achterlaten van IE een geschiedenisverhaal over de 'gehate en geliefde blauwe E'; hij deelt duidelijk het sentiment van deze Zuid-Koreaan.