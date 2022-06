Microsoft stopt woensdag grotendeels met ondersteuning Internet Explorer 11

Microsoft stopt woensdag voor een groot deel met het ondersteunen van Internet Explorer. De fabrikant stopt de ondersteuning van de browser op systemen die Windows 10 20H2 en latere versies van dit OS draaien.

Vanaf 15 juni ondersteunt Microsoft Internet Explorer 11 niet meer op Windows 10 Semi Annual Channel, wat in de praktijk betekent dat de desktopbrowser niet meer op Windows 10 October 2020 Update en latere versies van Windows 10 ondersteund wordt. Daarnaast stopt woensdag de ondersteuning op Windows 10 IoT 20H2 en later. Op Windows 11 is de desktopbrowser niet aanwezig; daar is Edge de standaardbrowser.

Op enkele oude besturingssystemen en software met ondersteuning voor lange termijn, blijft IE wel ondersteund worden. Dit zijn Windows 8.1, Windows 7 met Extended Security Updates, Windows Server LTSC, Windows Server 2022, Windows 10 LTSC en Windows 10 IoT LTSC. Op die systemen blijft IE beveiligingsupdates ontvangen.

In de maanden na het einde van de ondersteuning van IE 11, gaat Microsoft doorverwijzen naar zijn Edge-browser. In een volgende fase verschijnt er een update die de browser permanent uitschakelt. Als alternatief is er de IE-modus in Edge, die tot minstens 2029 ondersteund blijft. Specifieke sites kunnen daarmee met de Trident Mshtml-engine van IE geopend worden.

Het stoppen met de ondersteuning is een nieuwe stap op weg naar het einde van Internet Explorer. Microsoft bracht de eerste versie van deze browser uit in 1995, als onderdeel van Windows 95. Internet Explorer 11 verscheen in oktober 2013.