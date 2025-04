Microsoft verwijdert in februari Internet Explorer 11 via Edge-update

Microsoft brengt in februari een update uit voor Edge waarmee Internet Explorer 11 permanent wordt uitgeschakeld op Windows 10-systemen. Dat gebeurt niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, met een Windows-update.

Microsoft geeft in een update meer informatie over het uitfaseren en uitschakelen van Internet Explorer. Het bedrijf was al langer gestopt met de ondersteuning, maar nu zijn er meer details over het definitief verwijderen ervan.

Op 14 februari brengt Microsoft een update uit voor Microsoft Edge op Windows 10. Aanvankelijk zou het uitschakelen van IE11 via een Windows-update gebeuren, maar dat gebeurt toch via de browser. Volgens Microsoft is dat om voor een 'betere gebruikerservaring' te zorgen en om organisaties beter te ondersteunen bij het migreren van gebruikers.

Met de update worden alle installaties van Internet Explorer 11 die nog actief zijn automatisch omgeleid naar Edge. Microsoft geeft ook tips om een policy in te stellen waarmee IE11 als pictogram uit de taakbalk of het startmenu wordt verwijderd. Dat doet het bedrijf zelf definitief in juni van volgend jaar. Tijdens de maandelijkse updatecyclus op 13 juni worden de pictogrammen van Internet Explorer 11 verwijderd.