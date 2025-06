Microsoft test splitscreenfunctie in Edge voor twee tabbladen in een venster

Microsoft test in de Canary-versie van Edge een splitscreenfunctie waarmee gebruikers twee tabbladen in één venster kunnen tonen. Standaard zijn de twee tabs even groot, maar gebruikers kunnen ervoor kiezen een van de vensters groter te maken.

Gebruikers kunnen de functie met een Experiments-flag van Canary aanzetten, ontdekte een Reddit-gebruiker. Na het inschakelen kunnen gebruikers ervoor kiezen om een link op een pagina te openen in een nieuw tabblad binnen het venster, of een extra, bestaand tabblad in het venster te openen. Ze kunnen er ook voor kiezen om een van de tabs groter te weergeven, ten koste van de andere tab.

De functie zou vooral handig kunnen zijn voor gebruikers met veel geopende vensters, waarbij het makkelijker wordt om tabbladen binnen de vensters te bundelen. Vivaldi heeft met tab tiling een vergelijkbare functie. Wanneer Microsofts splitscreenfunctie naar de stabiele versie van de Chromium-browser moet komen, is niet duidelijk. De Edge-splitscreenfunctie is te gebruiken in de Windows-, Mac- en Linux-Canary-versies.