'Google Chrome krijgt toggle om alle extensies op een site te pauzeren'

Google-browser Chrome lijkt een toggle te krijgen om op een site alle extensies te pauzeren. Dat zit in de Canary-versie van de browser. Google heeft nog niets gezegd over de toggle, die al enige tijd in Microsoft Edge zit.

De toggle zit wel in Chrome, maar werkt niet, zegt Leopeva64 op Reddit. Ook de lijst met extensies laadt momenteel nog niet. Wel vond hij een commit die gewijd is aan de functie in de code voor Chrome, waardoor het erop lijkt dat Google is begonnen aan de implementatie ervan. De functie lijkt de werking van alle extensies in één keer te blokkeren op een site. Dat kan tot nu toe alleen per extensie, bijvoorbeeld om op een site een adblocker of scriptblocker uit te zetten.

Google heeft nog niets gezegd over de functie, waardoor onbekend is of en wanneer die daadwerkelijk in de stabiele versie van Chrome zal verschijnen. Edge heeft die functie al enkele maanden, nadat die in april in een testversie is verschenen. Leopeva64 merkt daarnaast op dat de pdf-viewer ocr zal krijgen om geschreven tekst automatisch om te zetten.

Google Chrome: toggle om extensies te pauzeren. Bron: Leopeva64/Reddit