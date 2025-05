Dit waren onze beste en favoriete Tweakers Plus-artikelen

Een maand geleden hebben we bij Tweakers een moeilijke keus gemaakt: we stoppen met Tweakers Plus. In twee jaar hebben we meer dan 500 achtergrondartikelen geschreven. In dit artikel zetten we de beste, populairste, favoriete en leukste Plus-artikelen onder elkaar.

Vanaf vandaag kun je alle artikelen die we ooit achter onze paywall hebben gezet, gratis teruglezen. Je hebt geen abonnement nodig, en ook geen account. Het enige wat we van je vragen is dat je je adblocker uitschakelt, zoals je ook al kon lezen in ons artikel waarin we aankondigden te stoppen met Plus.

Tweakers begon eind 2020 met Plus-artikelen. We hoopten daarmee minder afhankelijk te worden van onze grote adverteerders. Plus gaf ons ruimte om te investeren in redactiecapaciteit waardoor er meer ruimte was voor uitgebreide achtergrondartikelen. We schreven er meer dan 500, die nu allemaal terug te vinden zijn in ons archief. Als je geen zin hebt om daar doorheen te scrollen, kun je hieronder de beste artikelen bekijken. Deze selectie bestaat uit artikelen waar we trots op zijn, die we het leukst vonden om te schrijven, die het meestgelezen zijn, waarin we experimenten uitvoerden en nog meer. Veel leesplezier!

Meestgelezen artikelen

Laten we eerst eens beginnen met een lijstje. Wat waren nou de tien meestgelezen artikelen met het Plus-label? We zagen daarbij in ieder geval een duidelijke trend: duurzaamheid spreekt jullie aan. Windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en accu's komen allemaal in de top tien voorbij. Daarnaast zijn ook klassieke Tweakers-onderwerpen, zoals videokaartprijzen, televisie-instellingen en HDMI-standaarden, populair.

Series

Vaak hebben we zoveel te schrijven over een onderwerp, dat zich dat moeilijk laat vatten in één artikel. Daarom hebben we sommige artikelen in series verpakt. Een paar voorbeelden:

How-to: Een Raspberry Pi als brein van je smarthome

In deze artikelreeks beschrijft Koen Vervloesem hoe je een Raspberry Pi kunt gebruiken om een volledig lokaal smarthomesysteem te maken. Daar kwamen deze vier artikelen uit rollen in de serie 'Raspberry Pi als brein van je smarthome':

Technologie in de verkiezingen

Toen we met Tweakers Plus begonnen, waren de Nederlandse verkiezingen voor de Tweede Kamer net aangekondigd. Die vonden in maart 2021 plaats en in de aanloop daarnaar begon de strijd voor de zwevende kiezer. Net als in eerdere jaren wilden we jullie graag advies geven om een juiste stem te geven. Daarom las ik de verkiezingsprogramma's door van alle grote partijen op de kieslijst. Ik haalde daar alle standpunten uit rondom ict en digitalisering en beschreef die in wat veruit het langste artikel werd dat we tijdens onze Plus-periode hebben geschreven. Omdat ernaar werd gevraagd in de comments, hebben we in een ander artikel nog kleinere partijen bekeken. Toen het kabinet-Rutte IV eindelijk op het bordes stond, hebben we ook het regeerakkoord doorgelicht.

James Webb Space Telescope

Een andere serie die we schreven ging over de James Webb Space Telescope, die in de kerst na jaren vertraging de ruimte in ging. Joris schreef een vierdelige serie waarin ieder instrument van de telescoop werd uitgelicht. Je kunt de artikelen hier lezen:

De tech van...

Sommige bekende Nederlanders zijn stiekem veel meer nerd dan je zou verwachten. We hebben een tijd geëxperimenteerd met een serie die we 'De tech van...' noemden. Daarin lieten we BN'ers aan het woord over hun nerdy hobby's.

Terug in de tijd

Een van de populairste series die we zijn begonnen tijdens Plus, is de Terug in de tijd-serie. Daarin kijken we naar het nieuws dat jaren eerder op de frontpage van Tweakers stond. Hoe zat het ook alweer met die thuiskopieheffing of het Pirate Bay-verbod, of die oude Lumia-telefoons, of Windows Vista?

Bekijk hier alle Terug in de tijd-artikelen.

Internetrecht met Arnoud Engelfriet

Een andere veelgelezen categorie zijn de artikelen van Arnoud Engelfriet, de internetjurist die ook regelmatig actief is op Tweakers. Hij schrijft sinds enkele maanden columns over juridische zaken rondom tech en ict.

Lees hier alle artikelen over internetrecht van Arnoud Engelfriet terug.

En goed nieuws: de Terug in de tijd-artikelen en de columns van Arnoud Engelfriet blijven we ook in de toekomst nog publiceren. Je kunt ze maandelijks verwachten op de frontpage.

Interviews

Een van de populairste rubrieken die we tijdens Plus schreven, waren vraag-antwoordinterviews met bekende en minder bekende personen. Zo spraken we meerdere keren met de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, met de kersverse staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen, de Piratenpartij, ASML-cto Martin van den Brink en met Paulus Schoutsen van Home Assistant. Dit waren de interviews waar we als redactie het trotst op waren of die het beste door jullie werden gelezen:

Columns en boekbesprekingen

Plus gaf ons de kans om te experimenteren met nieuwe artikeltypes, zoals wekelijkse columns door verschillende redacteuren. Die gingen over een brede reeks onderwerpen; we schreven over de hel van bluetoothoordopjes, het geluid van vinyl, wegwerpmoederborden, pakketleed en onethische wachtwoordmanagers.

Op de columns kwamen gemixte reacties, dat weten we. Hoewel ze niet altijd positief werden ontvangen, werden ze wel uitermate goed gelezen én kwamen er met regelmaat honderden reacties op: op een column over de kilometerheffing waren dat er bijvoorbeeld bijna 900 en op een column over WhatsApp-buurtpreventie waren dat er bijna 300. Toch zijn we gestopt met columns, omdat we merkten dat die niet aansluiten bij jullie verwachtingen.

Een andere artikelvorm die we hebben opgepakt in de Plus-periode, is die van de boekbespreking. Daar zijn we pas laat in 2022 mee begonnen, dus we hebben er nog niet veel. Arnoud beet het spits af door een biografie van Apple na Steve Jobs te bespreken, en ik besprak de biografie van Chelsea Manning. Geen zorg: boekbesprekingen blijven er ook in de toekomst nog komen!

Favorieten van redacteuren

Voor Tweakers-redacteuren was Plus erg prettig. Dat gaf ons namelijk tijd en ruimte om ons vast te bijten in verhalen die we anders moeilijker zouden kunnen maken. We gingen daarom eens rond de tafel om te vragen naar de favoriete artikelen van de redacteuren.

We hopen dat jullie net als wij veel plezier van Plus hebben gehad en er iets van hebben geleerd. Bedankt aan alle abonnees die Plus mogelijk hebben gemaakt!