Je hebt techliefhebbers die van tech hun identiteit maken en je hebt er van wie je niets weet van hun techliefde, tenzij je ernaar vraagt. Dat laatste is wat we doen in deze rubriek; we vragen bekende Nederlanders naar hun tech. In deze tweede editie spreken we met QMusic-dj Domien Verschuuren over internetradio maken, thuisstudio's bouwen en de iconische Nokia N95.

Domien Verschuuren werd in 1988 in Tilburg geboren. Velen zullen hem kennen van zijn middagshow op QMusic, van een decennium radio maken bij 3FM of van de succesvolle podcast Man man man, waarin hij met vrienden Bas en Chris op zoek gaat naar wat mannelijkheid voor hen betekent. Toen Verschuuren nog een klein Domientje was, was hij al bezig met radio maken. In 2002 ontdekte hij internetradio en begon hij zijn eigen programma. Het is de eerste keer dat hij zijn radiowerk kon laten horen aan andere luisteraars dan zijn moeder. Hij maakte diverse programma's op verschillende internetradiostations voordat hij in 2006 werd gescout door 3FM. Daar was hij twaalf jaar lang te horen, eerst 's nachts, dan in het weekend en later elke doordeweekse dag. Ook dook hij meer dan eens het Glazen Huis in. Vanaf 2018 is Verschuuren dagelijks te horen in de Q-middagshow en vrijdag in het programma De Nederlandse Top 40.