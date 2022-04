Je hebt techliefhebbers die van tech hun identiteit maken en je hebt er van wie je niets weet van hun techliefde, tenzij je ernaar vraagt. Dat laatste is wat we doen in deze rubriek; we vragen bekende Nederlanders naar hun tech. In deze derde editie spreken we met muzikant Colin Benders over waarom hij de trompet verruilde voor een modulaire synthesizer, over experimenteren met AR, VR en Unreal Engine, en hoe hij het liefst een robotarm had om samen muziek mee te maken.

Colin Benders is vooral bekend als trompettist en componist Kyteman, die met zijn hiphoporkest tussen 2009 en 2011 zo'n beetje op elk Nederlands festival stond en wiens megahit Sorry elke dag op de radio te horen was. Lange tijd was het stil rond de muzikant, maar dat was niet omdat hij stilzat. In tegendeel, hij leerde een nieuwe liefde kennen: de modulaire synthesizer. Het koste hem jaren om dat instrument te leren bespelen. In 2017 staat hij, nog wat onwennig, voor het eerst met het instrument op het podium tijdens Awakenings. Vanaf april dit jaar is hij samen met audiovisueel kunstenaar Boris Acket te zien in Nederlandse theaters met de show 'rhizome part 1', een show waarvan hij zelf ook nog niet precies weet wat hij daar gaat maken. "De ingrediënten zijn Boris, ik en een licht- en geluidsinstallatie van heb ik jou daar. Ik weet alleen maar dat het volledig gaat escaleren."