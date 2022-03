Je hebt techliefhebbers die er hun identiteit van maken en techliefhebbers van wie je het niet weet, tenzij je ernaar vraagt. Dat laatste is wat we doen in deze rubriek: we vragen bekende Nederlanders naar hun tech: die Commodore waaraan ze met weemoed terugdenken, hun eerste techbaantje of de avonden die ze alleen achter een laptop doorbrengen om te hobbyen met code.

De eerste editie: Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars. Lang voordat hij als presentator de Sonja Barend Award won voor het beste televisie-interview, leefde Wollaars een heel ander leven, van programmerende elfjarige tot Linux-systeembeheerder bij TomTom-voorloper Tele Atlas. “Er is iets magisch aan programmeren. De puzzel oplossen en iets creëren wat er eerder niet was."