Al van kinds af aan is de 36-jarige Anne Bras aan het verzamelen. Wat begon met stickers, Flippo’s en sleutelhangers, mondde uit in de grootste verzameling pc-games in doos ter wereld. Hij heeft daarvoor een officieel wereldrecord in handen, waarin het aantal big boxes is vastgesteld op 1832 complete en unieke exemplaren. Die verzameling heeft inmiddels een permanente plek gekregen in het HomeComputerMuseum te Helmond. Naast verzamelaar is Bras gamearchivist én -ontwikkelaar. Tweakers sprak met hem over zijn bijzondere collectie, zijn verzameldrift en de uitdagingen bij het archiveren van games.

Waarom ben je pc-games gaan verzamelen?