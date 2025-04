Helmonds HomeComputerMuseum krijgt 75.000 euro subsidie per jaar van gemeente

Het HomeComputerMuseum in Helmond krijgt de komende jaren structureel 75.000 euro aan subsidie van de gemeente. Daarmee is het voortbestaan van het museum voor in ieder geval de komende vier jaar gegarandeerd, zegt oprichter en tweaker WHiZZi.

Het subsidiebedrag staat in de begroting voor de komende jaren van de gemeente Helmond, wat de beheerders van het museum zelf overigens via het Eindhovens Dagblad vernamen. Het HomeComputerMuseum krijgt vanaf 2024 tot en met 2027 ieder jaar 75.000 euro subsidie.

Het HomeComputerMuseum in Helmond is het grootste museum in Nederland over computers. Het museum bestaat sinds 2018 en in de meer dan duizend vierkante meter grote ruimte staan honderden werkende oude computers. Tweakers interviewde oprichter Bart van den Akker, op Tweakers beter bekend als WHiZZi, in 2021. Een jaar erna vond ook de Tweakers Abodag plaats in het museum.

WHiZZi zegt in een reactie blij te zijn met de subsidie voor het museum. "Het nieuws betekent heel veel voor het HomeComputerMuseum. Na ruim vijf jaar zwoegen en vaak net het hoofd boven water te houden, breekt nu eindelijk een periode van minimaal vier jaar rust aan. Eindelijk heeft het bestuur en het voltallige team van het museum de mogelijkheden om verder te groeien en uit te bouwen om het museum nog beter te maken."

Naast de extra subsidie gaat er eind van dit jaar ook een onderzoek van start naar 'de vitaliteit en de positionering van het HomeComputerMuseum'. Op basis van dat onderzoek kan de gemeente beslissen over de toekomst van het museum. Het onderzoek kijkt naar 'de positie van het museum in het culturele landschap van de gemeente'. De uitkomst ervan bepaalt mede of er meer of hogere subsidie beschikbaar komt. "De expliciete wens van het HomeComputerMuseum is erkenning", zegt WHiZZi. Daarnaast wordt er een tweede onderzoek uitgevoerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, dat kijkt naar de status van het museum voor heel Nederland.