HomeComputerMuseum van tweaker vraagt om steun

Het HomeComputerMuseum van tweaker WHiZZi is een concept begonnen waarbij bedrijven en particulieren zich kunnen aansluiten als Vrienden van het HomeComputerMuseum. Het museum doet dat omdat het in zwaar weer verkeert door de vierde coronagolf.

"We kunnen het niet meer ontkennen, het HomeComputerMuseum heeft het erg moeilijk", meldt het museum in een nieuwsbrief. Tot november leek juist alles weer op de rails te komen; er kwamen weer beurzen, scholen durfden weer langs te komen en de bezoekersaantallen groeiden. Zelfs de verhoging van de huur per oktober was haalbaar.

Door de vierde coronagolf werden georganiseerde evenementen en rondleidingen echter geschrapt. Onder andere de Tweakers Abodag, die dit jaar in het HomeComputerMuseum zou plaatsvinden, werd daardoor uitgesteld. Het uitblijven van evenementen en een aantal onverwachte grote kosten zorgen er momenteel voor dat salarissen niet zijn uitbetaald. Het museum sprokkelt 'overal geld vandaan' om de basiskosten te kunnen betalen.

Vrienden van het HomeComputerMuseum

Daarom is het museum begonnen met het concept Vrienden van het HomeComputerMuseum voor bedrijven. Voor 250 euro per jaar kunnen bedrijven vriend worden om het museum te steunen. Ze worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, mogen het museum bezoeken en er kunnen speciale dagen met een persoonlijke rondleiding georganiseerd worden. Ook worden bedrijfslogo's vermeld in het museum en op de website van het museum.

Particulieren kunnen ook Vriend van het Museum worden, of het HomeComputerMuseum op een andere manier steunen. Bijvoorbeeld via Patreon, door het nemen van een jaarkaart, het kopen van een t-shirt of de adoptie van een computer.

Het HomeComputerMuseum is veel meer dan alleen een museum. Het is een stichting die ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek biedt voor dagbesteding of re-integratietrajecten. Zo werken er nu ruim veertig mensen in het museum. Daarover vertelde oprichter Bart van den Akker onlangs uitgebreid in een interview.

Oprichter Bart van den Akker (op Tweakers bekend als WHiZZi) in zijn HomeComputerMuseum