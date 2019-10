HomeComputerMuseum van tweaker verhuist naar grotere locatie

Het HomeComputerMuseum in Helmond dat tweaker WHiZZi heeft opgezet, verhuist naar een grotere locatie. De nieuwe locatie van ruim duizend vierkante meter is ruim twee keer zo groot als de huidige plek. Op 1 februari 2020 opent het vernieuwde museum.

De nieuwe vestiging van het HomeComuterMuseum komt te staan op de hoek van de Noord Koninginnewal en de Kluisstraat in Helmond, tegenover de huidige locatie van het museum. Oprichter Bart van den Akker, op Tweakers bekend als WHiZZi, zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat ruimtegebrek een belangrijke reden was voor de verhuizing. Ook liep het tijdelijke huurcontract van de huidige locatie af.

Hij wil de inrichting van de nieuwe locatie verbeteren en professioneler maken. Daarvoor is geld nodig en het is de bedoeling om dat via crowdfunding binnen te halen. Het museum werkt met vrijwilligers en heeft sinds de opening anderhalf jaar geleden zo'n zevenduizend bezoekers gehad. De nieuwe locatie krijgt ook een gedeelte voor moderne vr-games, dat wordt verzorgd door VR Arcade.

Het HomeComputerMuseum ging in maart 2018 open voor publiek. Het museum bestaat uit verschillende ruimtes die elk een tijdsbeeld weergeven. De collectie bestaat onder andere uit MSX-, Commodore-, Philips- en Tandy-computers, veel daarvan zijn werkend te zien.

Foto's: HomeComputerMuseum