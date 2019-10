HomeComputerMuseum maakt kans om 'Brabants Erfgoed' te worden

Het HomeComputerMuseum van tweaker WHiZZi is een van de drie genomineerden voor de Brabantse Erfgoedprijs 2019. Tot en met zondag 3 november kunnen mensen hun stem uitbrengen op de genomineerden.

Het HomeComputerMuseum heeft twee voorrondes door een jury doorlopen om op de nominatielijst te eindigen. Het gaat nu de strijd aan met twee andere Brabantse projecten. Een daarvan is De Kiek, een 'schijnvliegveld' tussen Alphen en Riel met een bunker, een vliegtuig en informatiepanelen. Het andere project richt zich op de historische hopteelt op Altena.

Tweaker WHiZZi, alias Bart van den Akker, is blij met de nominatie: "Het betekent dat de provincie Noord-Brabant nu eindelijk techniek en zelfs computers als erfgoed en cultuur erkent." Hij hoopt dat techniekmusea nu landelijk erkenning krijgen.

Hij opende in maart vorig jaar zijn HomeComputerMuseum in Helmond. Het museum richt zich op het preserveren, documenteren en interactief presenteren van de geschiedenis van met name de homecomputer vanaf 1975 tot nu.

Momenteel is WHiZZi bezig met een verhuizing naar een grotere locatie. Op 1 februari 2020 wil hij de deuren openen van zijn vernieuwde museum, met een professioneler uitstraling. Om dit te kunnen bekostigen is Van den Akker een crowdfundingactie begonnen. Inmiddels is bijna de helft van de benodigde 8500 euro binnen.