Apple TV 4K blijkt verborgen Lightning-aansluiting in ethernetpoort te hebben

De settopbox Apple TV 4K heeft verborgen pinnen voor een Lightning-aansluiting achter de ethernetpoort zitten. Apple heeft de poort tijdens de ontwikkeling vermoedelijk gebruikt voor debugging. Er is verder geen usb-aansluiting op het apparaat.

Met alleen hdmi en ethernet als aansluitingen op de Apple TV 4K biedt de vondst van een mogelijkheid om Lightning aan te sluiten hoop op een jailbreak, meldt ontwikkelaar Steven Barker. De pinnen voor de Lightning-aansluiting zitten achter de ethernetpoort, waardoor een een eventuele Lightning-kabel via de ethernetpoort naar binnen zou moeten, waar gebruikers een Lightning-poort moeten installeren om het te laten werken. Het is, voor zover bekend, nog niet gelukt om die aangesloten te krijgen. Student Brandon Sellers is het aan het proberen, maar tot nu toe zonder resultaat.

De pinnetjes zitten sinds het begin op de settopbox uit 2017 en zijn bijvoorbeeld te zien in de iFixit-teardown, maar het was tot nu toe niet publiek dat het ging om de aansluiting van een Lightning-poort. Er is tot nu toe ook geen toepassing voor gevonden.

De Apple TV 4K heeft alleen ethernet en hdmi, waardoor gebruikers geen manier heben om data over te dragen op manieren die bij andere Apple-apparaten gebruikelijk zijn, zoals usb of Lightning. De TV 4K kwam in 2017 uit.