Developer maakt script om beste Lingo-woorden te vinden en wint 4 afleveringen

Lingo is een bloedserieus spel en eindelijk is er een team dat het ook als zodanig behandelt. Cabaretier Andries Tunru en zijn broer, developer Vincent Tunru, gebruikten een zelfgeschreven programma om de beste Lingo-woorden te genereren.

Vincent ging op zoek naar de Nederlandse woorden die, ook al zijn ze waarschijnlijk niet juist, alsnog de grootste stappen richting dat juiste woord zouden zetten. Dat zijn dus woorden met zoveel mogelijk verschillende klinkers en verder de meestvoorkomende medeklinkers. Daarvoor gebruikte Vincent op het internet vindbare frequency word lists, waar hij weer een Javascript op losliet.

Dat script ging op zoek naar de top-drie vijf- en zesletterwoorden die begonnen een bepaalde letter. Deze woorden moesten zoveel mogelijk veelvoorkomende letters bevatten, en daarnaast het liefst ook zo min mogelijk met elkaar overlappen. Bij Lingo krijgt met vijf kansen om het woord goed te raden, dus het team had na maximaal drie van zijn voorgeprogrammeerde woorden nog minimaal twee kansen om het woord te raden, wat in de woorden van Andries een kwestie van "eigenlijk alleen maar het woord invullen" was.

Na al het voorwerk van Vincent was het dus zaak voor de twee om 26x3x2 woorden uit hun hoofd te leren, hoewel bijvoorbeeld de X minder belangrijk zal zijn dan menig ander letter. Het resultaat mag er wezen: vijf afleveringen hebben ze meegedaan, viermaal gewonnen, 3330 euro meegenomen, een reischeque van 1500 euro en de felbegeerde Lingo-sokken. Het woord dat ze net niet wisten te raden, was 'cruise'.

Andries Tunru had overigens ook een bijdrage (nsfw) aan het spel dat weer erg goed bij zijn beroep als cabaretier past.