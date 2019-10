Bedrijf gaat slim motortje voor papieren vliegtuigjes produceren

Het papieren vliegtuigje dat je met de hand in de lucht werpt, krijgt een hightech opvolger. Powerup Toys ontwikkelde een aandrijfmechanisme met propellers om papieren vliegtuigjes te besturen met de smartphone. De funding op Kickstarter werd intussen ruimschoots gehaald.

De Powerup is een kit waarmee een gewoon papieren vliegtuigje kan worden omgebouwd tot een gemotoriseerd vliegtuigje met smartphonebesturing. De module bestaat uit dubbele propellers die voor de aandrijving zorgen, en een 'cockpit' met daarin een microcomputer.

Volgens de ontwikkelaar is deze Powerup-kit veel geavanceerder dan de drie voorgaande versies die, na evenveel succesvolle Kickstartercampagnes, zijn uitgebracht. Zo beschikt de nieuwe kit voor het eerst over twee propellers in plaats van één, en werden een gyroscoop en accelerometer toegevoegd. De nieuwe functies zorgen er onder meer voor dat het vliegtuigje makkelijker opstijgt, zichzelf tijdens de vlucht stabiliseert en ook beter bestand is tegen windvlagen.

Nieuw zijn ook de zogeheten Autopilot Aerobatics; kunstjes in de lucht die via de app met een druk op de knop worden uitgevoerd, zoals een loop en een barrel roll. Door de verbeterde stabiliteit en de krachtigere motoren zou overigens niet alleen met papieren vliegtuigjes kunnen worden gevlogen, maar evengoed met bouwsels van karton of balsahout. Volgens de makers zijn snelheden mogelijk tot negen meter per seconde en bedraagt het bluetoothbereik zo’n zeventig meter.

Voor het eerst kunnen gebruikers ook telemetriegegevens en andere statistieken bekijken van elke vlucht. Zo lepelt de smartphoneapp onder meer informatie op over de vliegrichting en het motorvermogen. In de duurdere Powerup Pro-kits vindt de liefhebber ook nog een klein landingsgestel en een set gekleurde leds voor nachtvluchten.

Om de nieuwe Powerup te realiseren was een bedrag van 36.430 euro vereist, maar met nog 25 dagen te gaan staat de teller inmiddels op bijna 800.000 euro. Dit betekent dat het gadget daadwerkelijk kan worden gefabriceerd en verkocht. Personen die het project financieel steunen, kunnen de door hen bestelde Powerup ergens in april 2020 verwachten voor een gereduceerde prijs. De gewone prijzen van de kit bedragen straks zo’n 72 euro voor een basismodel tot 118 euro voor de Pro-versie, de verzendkosten van 6,50 euro niet inbegrepen.