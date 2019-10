Nieuwe trailer Star Trek: Picard toont premièredatum van 24 januari 2020

Op de New York Comic-Con-beurs is een nieuwe trailer van de aankomende serie Star Trek: Picard getoond, inclusief een premièredatum: 24 januari 2020. In de trailer komen meerdere bekende gezichten langs, hoewel sommigen niet echt lijken te zijn.

De 78-jarige acteur Patrick Stewart speelt opnieuw de rol van de iconische ruimteschipkapitein in deze nieuwe Star Trek-serie. Het is voor het eerst sinds 1994 dat de acteur weer als Picard verschijnt op tv. De laatste film met Picard is van 2002. Verder zien we onder andere Data, Seven of Nine en William Riker.

Seriehoofd Alex Kurtzman omschreef in een interview met de Los Angeles Times de nieuwe serie in een interview als 'bedenkelijker' en "een meer psychologische serie, een onderzoek naar een man die allang met pensioen is, maar toch nog de hoofdrol heeft".

Het eerste seizoen van de serie zal tien afleveringen hebben. Mochten deze aanslaan bij het publiek, dan volgen er nog twee seizoenen, vermoedelijk eveneens met ieder tien afleveringen. De datum 23 januari komt echter langs in de Amerikaanse trailer, maar in trailers die buiten de VS te zien zijn, staat 24 januari, waarschijnlijk wegens verschillen in tijdzones.