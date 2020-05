CBS werkt aan nieuwe Star Trek-serie Strange New Worlds

Het Amerikaanse televisienetwerk CBS werkt aan een nieuwe Star Trek-serie. Strange New Worlds vindt plaats op de USS Enterprise in het decennium voordat James T. Kirk aan boord kwam als kapitein. De serie zou meer vergelijkbaar zijn met oude Star Trek-series.

Producent Akiva Goldsman zegt tegenover Variety dat de nieuwe serie zal proberen om terug te vallen op de 'klassieke waarden' van het oude Star Trek. Dat wil zeggen dat de serie optimistischer zal zijn en dat de afleveringen meer een gesloten einde hebben dan in de recente series Discovery en Picard.

Acteurs Anson Mount, Rebecca Romijn en Ethan Peck nemen de rollen van Pike, Number One en Spock op zich. Zij deden dat ook al in het tweede seizoen van Star Trek: Discovery. Ook de schrijvers en producenten van die serie zijn betrokken bij het nieuwe project.

De serie wordt gemaakt in opdracht van CBS en het mediabedrijf gaat de serie via zijn streamingdienst CBS All Access verspreiden. Die dienst bestaat in de Verenigde Staten sinds 2014, maar is in Europa nog niet beschikbaar. Of de nieuwe serie in Nederland en België via een andere dienst beschikbaar komt, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer de serie uitkomt.