Fan maakt intro van Half-Life: Alyx na in Far Cry 5

Voor iedereen die niet over een vr-headset beschikt maar toch iets van Half-Life: Alyx wil zien of ervaren, is er een oplossing. Een fan heeft de map-tools van Far Cry 5 gebruikt om het begin van Half-Life: Alyx na te maken.

SaintPerkle maakt vaker maps voor Far Cry 5 en heeft de intro van Half-Life: Alyx nu nagebouwd. Geïnteresseerden kunnen de map genaamd Far Cry Alyx zelf uitproberen als ze op Far Cry Arcade zijn ingelogd, maar de maker heeft ook een gameplayvideo gepubliceerd, waarin zijn creatie is te zien. Zijn map is vooralsnog alleen op de pc te proberen, maar SaintPerkle spreekt de hoop uit dat het binnenkort ook mogelijk is op consoles.

Hij zegt dat de gameplay op zijn gemaakte map niet zoveel voorstelt en dat het vooral een oefening was om het begin van Half-Life: Alyx te kopiëren met zoveel mogelijk details. Daar lijkt hij aardig in te zijn geslaagd. Spelers krijgen een vergelijkbare blik op City 17, inclusief de gedetailleerde wolkenkrabber en een redelijk identiek ogend kantoor.