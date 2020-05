Hubble-ruimtetelescoop maakte dertig jaar geleden eerste afbeelding

Hubble maakt nog altijd interessante foto's van objecten uit het heelal en precies dertig jaar geleden maakte de ruimtetelescoop zijn eerste foto. Die was niet geheel scherp, een euvel dat later verholpen werd door een reparatie in de ruimte.

Op de bewuste, dertig jaar oude foto is de binaire ster HD96755 te zien in de open sterrenhoop NGC 3532, die zich in de Carinanevel bevindt. De sterrenhoop ligt op een afstand van zo'n 1320 lichtjaar van de aarde. Rechts is de foto van Hubble te zien en ter vergelijking is een vergelijkbare foto gemaakt met een aardse telescoop van het Las Campanas-observatorium, die zich in de bergen van de Chileense Atacama-woestijn bevindt.

De foto was niet veel meer dan een first light-test, waarbij het er vooral om ging of het licht door alle optische instrumenten ging en op de detectors kwam. De foto van Hubble was volgens de NASA grofweg vijftig procent scherper dan de foto van het Las Campanas-observatorium, iets dat niet al te indrukkend leek, gelet op het feit dat er voor Hubble geen atmosfeer in de weg zat en een sluitertijd van 30 seconden werd gebruikt, terwijl de astronomen van het Amerikaanse Las Campanas-observatorium voor hun foto slechts een belichting van drie seconden toepasten.

Gaandeweg moest de NASA toegeven dat de Hubble-foto scherper had moeten zijn. Technici van de NASA dachten dat het kalibreren van de instrumenten en andere handelingen de situatie kon verbeteren, maar dat bleek niet het geval: de primaire 2,4m-spiegel van Hubble vertoonde afwijkingen waardoor de afbeeldingen enigszins onscherp zouden blijven. Daarom werd besloten tot een reparatie, die in 1993 door ruimtewandelende astronauten werd voltooid. Het probleem werd daarmee opgelost. Nadien volgden tussen 1997 en 2009 nog vier andere onderhoudsmissies.

De bovenste 'stip' is HD96755; die daaronder is een toevallige 'voorbijganger'.