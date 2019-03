Hubble-telescoop heeft kapotte camera voor zichtbaar spectrum

De Hubble-telescoop heeft een niet-werkende camera. Het gaat om een camera die geschikt is voor het zichtbare spectrum: het licht dat met het menselijk oog is waar te nemen. De overige instrumenten van de telescoop functioneren nog gewoon.

De kapotte camera betreft de Advanced Camera for Surveys, die astronauten in 2002 tijdens een onderhoudsmissie hebben geïnstalleerd. Volgens de NASA werkt dit instrument sinds enkele dagen niet meer, nadat er een fout was gedetecteerd tijdens een normale opstartprocedure. Het zou gaan om een probleem waarbij de software niet juist is geladen. Technici van de NASA hebben diagnostische informatie verzameld en proberen op basis daarvan de oorzaak en een oplossing te vinden.

De NASA benadrukt dat de telescoop nog normaal functioneert. De overgebleven instrumenten werken nog gewoon 'nominaal', te weten de Wide Field Camera 3, de Cosmic Origins Spectrograph en de Space Telescope Imaging Spectrograph.

De Hubble-telescoop is een gezamenlijk project van de NASA en de ESA en werd in 1990 in een lage baan om de aarde gebracht. In principe was het de bedoeling dat de telescoop zo'n vijftien jaar operationeel zou zijn, maar dat is inmiddels al een kleine dertig jaar. De laatste onderhoudsmissie vond in 2009 plaats en moest de levensduur met zo'n vijf jaar verlengen, maar daar zijn alweer de nodige jaren bovenop gekomen.

De huidige niet-werkende Advanced Camera for Surveys had in 2007 ook al een probleem, toen de voeding van het instrument ermee ophield. Dit euvel werd tijdens de onderhoudsmissie van 2009 verholpen. Vorig jaar waren er ook al problemen met Hubble, nadat een gyroscoop niet meer werkte.