Hubble-telescoop vindt sterrenstelsel op 30 miljoen lichtjaar van Melkweg

Astronomen hebben met de Hubble-ruimtetelescoop bij toeval een dwergsterrenstelsel ontdekt in onze 'kosmische achtertuin'. Het dwergstelsel staat 'slechts' dertig miljoen lichtjaar van het Melkwegstelsel.

Het ontdekte dwergstelsel krijgt de bijnaam Bedin 1 van de astronomen. Het gaat om een relatief klein, langgerekt sterrenstelsel met een lengte van 3000 lichtjaar, wat slechts een fractie is ten opzichte van het Melkwegstelsel. Bedin 1 is ook een stelsel dat heel weinig licht uitstraalt. Op basis van deze eigenschappen hebben de ontdekkers het stelsel geclassificeerd als een dwergsferoïdaal sterrenstelsel.

Bedin 1 werd bij toeval ontdekt door een internationaal team van astronomen dat bezig was met het bestuderen van witte dwergsterren in NGC 6752, een bolvormige sterrenhoop die onderdeel is van het Melkwegstelsel en zich op een afstand van 13.000 lichtjaar van de aarde bevindt. Het doel van deze observaties was om via de witte dwergsterren de leeftijd van NGC 6752 te bepalen. Met de ACS -camera van Hubble werd daarbij in de buitenste rand van de bolvormige sterrenhoop een compacte verzameling sterren zichtbaar.

Aan de hand van een analyse van hun helderheid en temperaturen, werd de conclusie getrokken dat de sterren niet tot NGC 6752 behoren en miljoenen lichtjaren achter dit cluster staan. Bedin 1 staat op dertig miljoen lichtjaar van het Melkwegstelsel en twee miljoen lichtjaar van NGC 6744, een stelsel dat het dichtst bij Bedin 1 staat en vermoedelijk het moedersterrenstelsel is. Hiermee is Bedin 1 wellicht het meest geïsoleerde, kleine dwergsterrenstelsel dat tot nu toe is gevonden. Ook is het een erg oud stelsel, met een leeftijd van dertien miljard jaar. De onderzoekers omschrijven het dan ook als een 'astronomische equivalent van een levende fossiel uit het vroege universum'.

De ontdekking van Bedin 1 is vrij bijzonder, omdat dergelijke zwakke objecten doorgaans niet zichtbaar zijn op de meeste afbeeldingen die met de Hubble-ruimtetelescoop worden gemaakt. Bovendien wordt met de telescoop een beperkt deel van de hemel gefotografeerd. De toekomstige WFIST-telescoop zal een veel groter deel beslaan, waarmee wellicht meer stelsels worden ontdekt. NGC 6752 is in het donker overigens met het blote oog zichtbaar.