Hubble viert 29e verjaardag met foto van zandlopervormige Zuidelijke Krabnevel

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover: de Hubble-telescoop wordt op 24 april 29 jaar. Het is dan precies 29 jaar geleden dat de telescoop werd gelanceerd. Ter ere van deze 'verjaardag' hebben de NASA en ESA een gekleurde foto van de Zuidelijke Krabnevel gepubliceerd.

De merkwaardige tentakel- en zandlopervorm van de nevel is veroorzaakt door de interactie van twee sterren in een binair systeem, dat gevormd wordt door een oude rode reus en een witte dwerg. De rode reus stoot zijn buitenste lagen af en dit materiaal wordt deels aangetrokken door de zwaartekracht van de witte dwerg. Als gevolg daarvan bevinden beide sterren zich in een platte schijf met gas die ervoor zorgt dat er alleen gas kan ontsnappen aan de boven- en onderkant van de schijf, met als resultaat de zandlopervorm, aldus de NASA. De 'poten' worden waarschijnlijk gevormd door ontsnapt gas dat tegen omliggend interstellair gas en stof botst.

De recente foto is gemaakt op basis van afbeeldingen uit maart die gemaakt zijn met een uitgebreide set aan kleurenfilters op de Wide Field Camera 3. De uiteindelijke gepubliceerde afbeelding is een combinatie van meerdere afbeeldingen die gemaakt zijn in allerlei kleuren licht. Deze kleuren corresponderen met de gloeiende gassen in de nevel, waarbij rood zwavel is, groen staat voor waterstof, oranje is stikstof en blauw is zuurstof.

De Zuidelijke Krabnevel staat op zo'n 7000 lichtjaar van de aarde, heet officieel Hen 2-104 en is niet te verwarren met de Krabnevel, een supernovarestant in het sterrenbeeld Stier. De nevel is in 1999 ook al eens door Hubble gefotografeerd en toen pas werd duidelijk dat het om twee sterren ging.