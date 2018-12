'Moeder van Hubble-telescoop' sterft op 93-jarige leeftijd

Nancy Roman, die NASA zelf aanduidt als 'moeder van de Hubble-telescoop', is op 93-jarige leeftijd overleden. De astronoom bracht technici en astronomen bij elkaar om de Hubble-telescoop te maken, terwijl ze zorgde voor politieke steun voor het project.

Roman overleed op Tweede Kerstdag in een ziekenhuis in de Amerikaanse plaats Germantown, schrijft The Washington Post. Zij was in 1961 de eerste vrouwelijke leidinggevende bij NASA, als chef astronomie. Ze werd vooral bekend door haar bijdrage aan de totstandkoming van de Hubble-telescoop. Zij was al gepensioneerd toen de Hubble-telescoop in 1990 de lucht in ging. De Hubble-telescoop heeft sindsdien gezorgd voor veel ontdekkingen over ons universum.

In 1962 leidde zij de missie van de Orbiting Solar Observatory-1, een apparaat dat in de ruimte straling van de zon heeft gemeten. Zij heeft diverse prijzen gekregen voor haar werk en drie jaar geleden verscheen zij als figuur in de Women of NASA-Legoset.

Aflevering van ESA HubbleCast over Nancy Roman