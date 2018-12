Microsoft wil magnetische versie van usb-c-aansluiting patenteren

Microsoft heeft een magnetische versie van een usb-c-aansluiting en -stekker ontwikkeld. Daarmee zit een usb-c-kabel magnetisch vast aan een desktop, laptop of tablet. Microsoft gebruikt nu een magnetische lader voor zijn Surface-producten.

De tekeningen bij de patentaanvraag, dat WIPO publiceerde en dat nog gekeurd moet worden, laten een aansluiting zien met twee magnetische pinnetjes ernaast. In de omschrijving staat dat de magnetische delen niet per se naast de aansluiting hoeven te zitten, maar ook erboven, eronder of erin zouden kunnen.

De bedoeling is dat de magnetische aansluiting dezelfde functies geeft als die van andere magnetische aansluitingen, zoals de Surface Connector zoals Microsoft die nu gebruikt en MagSafe die Apple voorheen op MacBooks zette, zo blijkt uit de uitgebreide omschrijving. Zo is het mogelijk om een kabel er makkelijk aan te klikken door de magneten en laten ze bovendien los als gebruikers bijvoorbeeld over een kabel struikelen.

Het blijft onduidelijk hoe dat precies samenwerkt met de manier waarop normale usb-c-connecties werken, maar het lijkt erop dat de reguliere usb-c-connector zich terugtrekt om de magnetische aansluiting mogelijk te maken. Daardoor kunnen de poort en de connector functioneren met andere usb-c-hardware, maar in combinatie met elkaar kunnen ze een magnetische aansluiting hebben.

Update, 17:23: In dit artikel stond eerst dat het onduidelijk is hoe het werkt, maar tweaker Stygeon heeft dat uitgelegd. Het artikel is daarop aangepast.