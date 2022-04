Patentaanvraag Vivo toont smartphone met ingebouwde cameradrone

Een patentaanvraag van de Chinese fabrikant Vivo laat een smartphone zien met ingebouwde drone. Volgens de fabrikant moet een ingebouwde drone het makkelijk maken om foto's te nemen die met een normale smartphone onmogelijk zijn.

De drone bevat twee openingen voor camera's, zo vermeldt de patentaanvraag op de Wipo-site. Het systeem moet het mogelijk maken om telefooncamera's meer flexibiliteit te geven om bijvoorbeeld selfies te schieten op grotere afstand dan met een telefoon of selfiestick mogelijk is. Het idee komt voort uit het systeem van de pop-upcamera, dat sinds enige jaren op sommige telefoons te vinden is geweest. De pop-upcamera heeft inmiddels plaats gemaakt voor het gat in het scherm. Vivo toonde al eerder een cameramodule die zonder te vliegen los kan komen uit de behuizing.

De bedoeling is dat de gebruiker de dronemodule met de camera's los kan maken met een knop, waarna de drone uit de opening komt aan de bovenkant van het apparaat. De bediening verloopt via het telefoonscherm. De drone heeft infraroodsensors, rotoren en een eigen accu om zichzelf enige tijd in de lucht te kunnen houden. Hoe lang dat is, is onbekend. Het Nederlandse LetsGoDigital vond de patentaanvraag, die donderdag online verscheen.

Vivo is een Chinese telefoonfabrikant en valt onder hetzelfde moederbedrijf als onder meer OPPO, OnePlus en Realme. Fabrikanten van elektronica patenteren vaak veel meer technieken dan ze uiteindelijk gebruiken in producten en het is onbekend of deze techniek ooit terugkeert in een prototype of in een telefoon die daadwerkelijk uitkomt.