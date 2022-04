Volkswagen start over-the-airupdate klein deel ID3- en ID4-auto's

Volkswagen start met over-the-airupdates naar zo'n tweeduizend klanten met elektrische ID-voertuigen. In de nazomer moet vervolgens de ota-verspreiding naar 200.000 elektrische voertuigen plaatsvinden.

Met de over-the-airupdate van deze week naar een groep van tweeduizend klanten, vindt de tweede run voor Volkswagen plaats. Sinds februari voorziet het Duitse autobedrijf zijn eigen bedrijfswagens al op afstand van updates. De nieuwe ronde duurt zes tot zeven weken, schrijft Handelsblatt. Als de bijgewerkte systemen stabiel blijken te draaien, wil Volkswagen de update naar meer klanten sturen.

Dat moet aan het einde van de zomer gebeuren en dan moeten 200.000 klanten met een ID3 en ID4 in Europa een update krijgen. De updates voor klanten in de VS en China staan later op de planning en ook klanten van andere merken die gebruikmaken van Volkswagens MEB-platform voor elektrische voertuigen moeten wachten.

Om updates over the air te kunnen ontvangen, moeten auto's een simkaart hebben en verbonden zijn met internet. Volgens Volkswagen is dat bij 80 procent van de klanten met een EV het geval. Het bedrijf wil om de drie maanden een update verstrekken. Nog dit jaar moet bijvoorbeeld een update verschijnen die de actieradius vergroot.

Verder is vereist dat klanten minimaal ID.Software-versie 2.1 draaien. De eerste groep, die VW de 'First Movers Club' noemt, krijgt deze week de update naar versie 2.3. Die brengt functionaliteit met betrekking tot de verlichting, omgevingsherkenning en het infotainmentsysteem naar de auto's, naast prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.