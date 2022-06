Volkswagen onthult elektrisch busje ID. Buzz

Volkswagen heeft woensdag zijn nieuwe elektrische wagen onthuld: de ID. Buzz. Het busje is een 'moderne interpretatie van de klassieke Volkswagen T1'. Het voertuig komt in september op de markt. Volkswagen heeft nog geen prijs bekendgemaakt.

De ID. Buzz is verkrijgbaar als personenauto of als bestelwagen. In de personenauto-uitvoering passen vijf inzittenden. Daarnaast is er nog ruimte aan boord voor 1.121 liter aan bagage. Wanneer de tweede zitrij is neergeklapt, komt het maximale laadvolume uit op 2.205 liter. Het maximum laadvolume van de bestelwagenvariant, de ID. Buzz Cargo, bedraagt ruim 3.900 liter. Daarnaast heeft het een laadvermogen van 650 kg.

De ID. Buzz en ID. Buzz Cargo zijn gebaseerd op Volkswagens eigen modulaire MEB-platform. Het voertuig bevat een accu met een capaciteit van 77 kWh, die aan een laadpaal wordt opgeladen met een vermogen van 11kW, en een 150 kW-elektromotor. De ID. Buzz kan snelladen met een maximum laadvermogen van 170 kW, zegt Volkswagen. De topsnelheid van het busje gaat tot 145 km per uur. De actieradius is nog niet officieel bekend, maar volgens Autocar bedraagt die 400 kilometer.

Het busje krijgt de nieuwste versie van de Travel Assist-software. Hiermee kan de ID. Buzz gedeeltelijk autonoom rijden door gebruik te maken van 'zwermdata'. Dat betekent dat de wagen informatie ontvangt over de verkeerssituatie van auto's die ook Travel Assist gebruiken. Als die zwermdata beschikbaar is, heeft de functie 'een enkele herkenbare rijbaangrens nodig om de auto binnen de rijbaan te houden, bijvoorbeeld op landwegen zonder markeringen', meldt Volkswagen. Ook beschikt de ID. Buzz over de Car2X-rijassistent, die onder meer waarschuwt voor voetgangers op de weg, en de Trained Park Assist-functie, die de auto automatisch helpt parkeren op een eerder opgeslagen route.

De wagen verschijnt in zeven kleuren. Het ontwerp van de ID. Buzz is 'een eerbetoon' aan de Volkswagen T1, die tussen 1950 en 1967 werd geproduceerd. De Volkswagen ID. Buzz en ID. Buzz Cargo zijn vanaf mei te bestellen in Nederland. Tweakers kon in februari al een testrit maken met een prototype van de ID. Buzz.

Update, 21.09: In een eerdere versie van dit artikel werd gesproken over een actieradius 600 km bij de ID. Buzz. Dit bleek echter op een prototype van de wagen te berusten. Daarom is het artikel aangepast.