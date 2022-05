'Overheden moeten meer ruimte reserveren voor uitbreiding van elektriciteitsnet'

De Nederlandse netbeheerder Stedin roept landelijke en regionale overheden op om meer aandacht te hebben voor het gebrek aan ruimte voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Er moet meer ruimte boven en onder de grond worden gereserveerd, vindt Stedin.

Stedin doet deze oproep, omdat door de versnelling van de energietransitie, de klimaatambities en de economische groei het elektriciteitsnet snel moet worden uitgebreid. Dat betekent dat boven en onder de grond ruimte beschikbaar moet zijn voor bijvoorbeeld extra (verdeel)stations en tracés van elektriciteitskabels.

Volgens de ceo van Stedin Groep, Koen Bogers, krijgt men steeds meer te maken met allerlei vormen van schaarste, waaronder de 'beperkte fysieke ruimte'. Hij zegt dat dit de snelheid van de energietransitie belemmert. Daarom roept Stedin Groep het kabinet, provincies, regionale energiestrategieën en gemeentes op om met netbeheerders meer aandacht te schenken aan de ruimte die nodig is voor de aanleg en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Het reserveren van deze ruimte is volgens de netbeheerder noodzakelijk voor onder meer de bouw van nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen, datacenters en voor gebieden die bedoeld zijn voor zonnepanelen en windmolens. Dit kan de totale looptijd bekorten die nodig is voor het bouwen van een verdeelstation, wat betekent dat huishoudens en bedrijven sneller kunnen worden aangesloten.

De netbeheerder zegt dat het tot 2030 twee tot vier grote verdeelstations per jaar bouwt en dat dat gemiddeld drie keer zo veel is als voorheen. Daarnaast zegt Stedin ook stappen te zetten die inspelen op de beperkte ruimte, zoals het modulair bouwen van verdeelstations. Deze stations hebben een vast ontwerp, zodat de afmetingen en de benodigde grond vooraf al duidelijk zijn. Dat versnelt de bouw.

Stedin doet de oproep voor meer ruimte in het kader van het presenteren van zijn jaarverslag. Daarin staat dat de beheerder in het afgelopen jaar een recordbedrag van 687 miljoen euro investeerde in het beheren en onderhouden van de gas- en elektriciteitsnetten. In 2020 was dat 620 miljoen euro. Het gaat dus om een stijging van 11 procent. Het doel voor dit jaar is om 719 miljoen euro te investeren. In 2017 was dit bedrag een stuk lager en kwam het uit op 494 miljoen euro. Sindsdien is het sterk gestegen; sinds 2018 zitten deze jaarinvesteringen steevast tussen de 600 en 700 miljoen euro.