Haags cybersecuritybedrijf Cybersprint is door Brits bedrijf overgenomen

Het in Den Haag gevestigde Cybersprint is overgenomen door cybersecuritybedrijf Darktrace. Cybersprint is gespecialiseerd in het in kaart brengen van attack surfaces van bedrijven en organisaties. Darktrace betaalt 47,5 miljoen euro voor het Nederlandse bedrijf.

Cybersprint geeft organisaties realtime inzicht in waar ze eventueel vatbaar zijn voor hackers. Darktrace wil deze dienstverlening nu aanbieden in zijn cyberbeveiligingspakketten. De bedrijven zeggen elkaars taken goed aan te vullen, omdat Cybersprint zich richt op de beveiliging tegen externe dreigingen en Darktrace juist kijkt naar hoe veilig interne processen en code zijn opgezet. Darktrace zegt door de koop beide beveiligingsvormen te kunnen combineren en daarmee betere cybersecurity aan klanten te kunnen bieden.

Darktrace is een van oorsprong Brits bedrijf met het hoofdkwartier in Cambridge en dertig kantoren wereldwijd. Het bedrijf heeft 1700 werknemers en zegt 6500 klanten te beschermen tegen onder meer ransomwareaanvallen. Cybersprint bestaat sinds 2015 en heeft onder meer ING, de gemeente Den Haag en NOC*NSF als klanten. Het bedrijf was bezig met een fondsenwerving om te groeien toen de gesprekken met Darktrace begonnen.