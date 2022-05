'Intel wil chipfabriek bouwen in het Duitse Maagdenburg'

Intel is volgens een Duits regionaal medium van plan om een nieuwe chipfabriek in Maagdenburg te bouwen. Eerder overwoog het bedrijf om zo'n chipfabriek in de Benelux te bouwen. De fabrikant zou de plannen volgende week vrijdag bekend willen maken.

Waarom Intel voor de plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt zou hebben gekozen, is niet duidelijk. Wel schrijft het regionale medium MDR dat de regio veel 'aantrekkelijke commerciële gebieden' heeft. Daarnaast is er een universiteit waar Intel IT-talent vandaan zou kunnen halen. In de fabriek zouden zo'n duizend mensen kunnen werken. Welke capaciteit de fabriek moet krijgen, is niet duidelijk.

Volksstimme schreef in november dat voor de fabriek 500 hectare grond werd gezocht, maar dat er destijds slechts 360 hectare te koop was. Toen werd gezegd dat er in de nieuwe fabriek plek zou zijn voor zo'n 1500 werknemers.

Intel spreekt al langer over een nieuwe Europese chipfabriek. Daarvoor wil het bedrijf een subsidie krijgen van miljarden euro's, wat met de European Chip Act zou kunnen. Eerder overwoog Intel de fabriek in de Benelux te bouwen.