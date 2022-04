Intel maakt nog dit jaar bekend of nieuwe chipfabriek in VS of Europa komt

Intel is van plan om dit jaar bekend te maken waar het een nieuwe grote chipfabriek gaat bouwen. Dat zal in de Verenigde Staten of in Europa zijn. Intels ceo verwacht 'tien goede jaren' voor het bedrijf.

Intel gaat voor het einde van een jaar de komst van een aanvullende 'megafab' bekendmaken en deze komt in de VS of Europa. Dat zei Intels ceo Pat Gelsinger tijdens CNBC's Evolve-conferentie. De bouw is onderdeel van Intels strategie om Foundry Services aan te bieden, oftewel chips produceren voor ontwerpers die zelf geen productiefaciliteiten hebben. Daar investeert het bedrijf flink in. Zo investeert het 20 miljard dollar in de uitbreiding van de Ocotillo-campus in Arizona met twee nieuwe fabs. Intel heeft daar al vier chipfabrieken.

Die investeringen betalen zich uit volgens Gelsinger. Hij verwacht een decennium van goede resultaten: "Ik voorspel dat er tien goede jaren voor ons liggen, omdat de wereld meer en meer digitaal wordt en alles wat digitaal is, heeft halfgeleiders nodig." Welke locaties het bedrijf in de VS of Europa in gedachten heeft, is niet bekend. Eerder noemde Gelsinger Duitsland of de Benelux als geschikte locaties. Europa zet sterk in om de chipproductie op zijn grondgebied uit te breiden en onderhandelt hier met Intel, TSMC en andere halfgeleiderbedrijven over.

Bij de Evolve-conferentie was ook Qualcomms topman Cristiano Amon aanwezig. Hij en Gelsinger gaven aan zich zorgen te maken over de geplande overname van Arm door Nvidia. Het Verenigd Koninkrijk onderzoekt de impact van die overname op zijn nationale veiligheid.