Qualcomm laat vanaf 2024 chips door Intel maken

Intel gaat met zijn Foundry Services chips produceren voor Qualcomm op het Intel 20A-procedé. Intel heeft dat op de roadmap gezet voor 2024. Amazon Web Services gaat Intel de packaging van chips laten verzorgen.

Wat voor chips Intel voor Qualcomm gaat produceren is nog niet bekend, maar de bedrijven zeggen wel dat het gaat om chips die op Intels 20A-procedé worden gemaakt. Die naam verwijst naar 20 ångström, wat overeenkomt met 2nm. Intel gaat vanaf die node ook nieuwe technieken toepassen, zoals RibbonFET en PowerVia.

Qualcomm zegt enthousiast te zijn over die nieuwe technieken en is ook blij met een nieuwe partner die de productie kan afhandelen. Qualcomm is een Amerikaanse chipontwerper zonder eigen fabrieken voor chipproductie. Het bedrijf laat zijn socs bij derden maken, zoals TSMC en Samsung. Met Intel komt daar dus een nieuwe partner bij.

Intel heeft zijn Intel 20A-node op de roadmap gezet voor de tweede helft van 2024. Of er dan ook meteen Qualcomm-chips gemaakt door Intel uitkomen, is nog niet bekend, maar in ieder geval is dat voor die tijd niet te verwachten.

Ook Amazon Web Services wordt klant van Intel, maar niet voor chipproductie. AWS gaat in zee met Intel voor de packaging van chips. Intel werkt met technieken als Foveros en EMIB aan onder meer het stapelen van chips. AWS gaat dat gebruiken voor zijn datacenterinfrastructuur. Ook is nog niet bekend wanneer Intel de AWS-chips gaat verwerken.

Intel-ceo Pat Gelsinger zegt dat er wel honderd klanten in de pijplijn zitten. Volgens de topman hebben veel bedrijven interesse in de nieuwe Intel-technieken, maar ook in bestaande en oudere nodes. Naast Qualcomm en AWS noemt Intel nog geen namen, maar volgens Gelsinger gaat het onder andere om 'concurrenten uit het verleden', industriële bedrijven, autofabrikanten en andere chipfabrikanten.

Volgens Gelsinger krijgen klanten van Intels Foundry Services dezelfde nodes tot hun beschikking als waar Intel zijn eigen producten mee maakt. Intel houdt zijn nieuwste technieken niet exclusief voor zichzelf.

In maart maakte Intel bekend chips te gaan produceren voor derden. Onder de noemer Intel Foundry Services gaat Intel de concurrentie aan met bedrijven zoals TSMC. Als onderdeel van die plannen wil Intel uitbreiden met verschillende nieuwe chipfabrieken in zowel Europa als in de Verenigde Staten.