OPPO introduceert eerste zelfontworpen MariSilicon X-chip voor beeldverwerking

OPPO heeft zijn eerste zelfontworpen chip aangekondigd. Het betreft een 'imaging npu', die onder andere wordt gebruikt om foto's en video-opnames te verwerken. Deze MariSilicon X-chip wordt vanaf het eerste kwartaal van 2022 gebruikt in komende Find X-telefoons.

De OPPO MariSilicon X is opgebouwd uit een neural processing unit, een image signal processor en een geheugensubsysteem. De fabrikant meldt daarbij dat de MariSilicon X wordt geproduceerd op 6nm. Volgens eerdere berichten gebeurt dat bij de Taiwanese chipfabrikant TSMC. Volgens OPPO kan de npu 18Tops aan rekenkracht voor algoritmes bieden, waarbij de fabrikant onder andere spreekt over algoritmes voor ruisonderdrukking.

De chip heeft volgens OPPO een efficiëntie van 11,6Tops per watt. De npu beschikt over eigen DDR-geheugen met een brandbreedte van maximaal 8,5GB/s. De fabrikant spreekt daarnaast over een 'Tera bps-geheugensubsysteem', maar geeft daarover weinig concrete details.

De chip is gericht op beeldverwerking en ondersteunt onder andere raw foto's met 20bit aan dynamisch bereik, wat volgens de fabrikant leidt tot een beter contrast foto's die worden gemaakt met de huidige OPPO Find X3 Pro, die beschikt over een Qualcomm Snapdagon 888.

De MariSilicon X kan volgens de fabrikant ook in realtime raw video's met 4k-resolutie verwerken. De chip kan verder overweg met OPPO's rgbw-camerasensor, waarmee de chip het witsignaal kan scheiden van de rgb-signalen. Volgens de fabrikant leidt dit tot een betere signaal-ruisverhouding. Verder ondersteunt de chip OPPO's nachtmodus voor video's op 4k-resolutie. De huidige OPPO Find X3 Pro ondersteunt dat op maximaal 1080p.

De smartphonemaker meldt dat de MariSilicon X vanaf het eerste kwartaal van 2022 wordt gebruikt in de Find X-telefoons. Het betreft enkel een chip voor beeldverwerking, dus vermoedelijk zullen de komende smartphones nog steeds over een Snapdragon-soc van Qualcomm beschikken, net als voorgaande Find X-toestellen.

Er gaan al langer berichten rond dat OPPO werkt aan eigen chips. Begin vorig jaar werd dat al bekend. Het bedrijf zou eind 2019 een eigen chipsdivisie hebben opgezet binnen het bedrijf. Het bedrijf zou volgens geruchten in 2023 of 2024 van plan zijn om high-end smartphones uit te brengen die over een volledig zelfontworpen soc beschikken.

OPPO is niet de eerste smartphonefabrikant die eigen chips gaat toevoegen aan zijn telefoons. Googles Pixel-telefoons beschikken al jaren over eigen chips, zoals de Titan-chips voor beveiliging en een Visual Core-beeldprocessor. Ook Vivo introduceerde recent een telefoon met een eigen imagingchip uit. Vivo is eigendom van BBK Electronics. Dat bedrijf is ook de eigenaar van OPPO en andere smartphonemakers, zoals OnePlus. Tweakers publiceerde recent een achtergrondverhaal over deze trend.