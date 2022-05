Quizvraag: welke grote smartphonefabrikant maakt géén eigen chip of soc? Terwijl je daarover nadenkt, is het goed om even na te gaan welke eigen hardware smartphonemakers in het afgelopen decennium in hun telefoons hebben gestopt. Samsung is natuurlijk het bekendste voorbeeld, dat eigen Exynos-socs ontwikkelt en in telefoons zet. Ook Apple is er heel bekend om, want iPhones draaien al elf generaties lang op zelf ontworpen hardware.

Hoewel Huawei inmiddels in Europa uit de schijnwerpers is verdwenen, was ook dat bedrijf een bekend voorbeeld. De Kirin-socs combineerden de expertise van Huawei op netwerkgebied met elementen van Arm en Huawei was de eerste met een 'neurale processorkern' voor taken rond beeldherkenning en machinelearning. Xiaomi experimenteerde kort met een eigen soc, de Surge S1, maar stopte daarmee.