Apple haalt laatste overgebleven 21,5" iMac uit assortiment

Apple heeft de 21,5" iMac uit zijn assortiment gehaald. Dat was een ouder model, stammend uit 2017, met een zevende generatie Intel Core i5-processor aan boord. Apple biedt nu geen iMac meer in dit formaat aan.

De iMac, die nog te vinden is met behulp van de Wayback Machine, heeft een 2,3GHz Intel Core i5-7360U aan boord met 8 tot 16GB DDR4-2133-geheugen aan boord. Opslag wordt verzorgd door een 256GB SSD, een 1TB harde schijf of een hybride 'fusion drive'. Het display heeft een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. De iMac kostte bij introductie 1200 euro, maar vermoedelijk was hij later in zijn leven wat goedkoper bij Apple.

De verwijdering van de site lijkt ergens in de afgelopen dagen gebeurd te zijn. Apple geeft geen aankondiging of toelichting bij de verwijdering van het apparaat uit het assortiment, maar dat doet het in dit soort situaties vrijwel nooit.

Wat nu overblijft, zijn Apples iMacs met 24" schermen, uitgerust met hun eigen M1-hardware, en de 27" iMacs, die tiende generatie Intel Core-processoren hebben. Apple biedt sinds december van 2020 apparaten aan die uitgerust zijn met zijn eigen M1-socs en die zitten in een steeds groter wordend aandeel van zijn aanbod. Geruchten over een aankomende 27" 'iMac Pro' met M1-hardware doen ook de ronde. Die zou ergens vroeg in 2022 op de markt komen.