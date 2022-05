Telco's op T-Mobile-netwerk stuurden onterecht automatische sms buitenlandbezoek

Nederlandse gebruikers van providers op het T-Mobile-netwerk ontvingen afgelopen nacht sms-berichten van hun telco's waarin ze welkom geheten werden in het buitenland, terwijl ze daar niet waren. T-Mobile zegt dat het door werkzaamheden kwam en is de zaak aan het onderzoeken.

Het gaat om T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel, afgaande op meldingen op Twitter. De telco's stuurden de welkomstberichten, waarin tarieven vermeld worden, in de vroege uren van de zondag. Opvallend is dat de gebruikers melden dat ze recent wel in die landen zijn geweest, maar inmiddels zijn ze wel weer gewoon in Nederland.

T-Mobile meldt dat het probleem zich door netwerkwerkzaamheden voor heeft gedaan en dat het onderzoek doet naar de precieze oorzaak. Klanten hoeven zich volgens het bedrijf geen zorgen te maken en ze zeggen te 'snappen dat de situatie verwarrend is'. Desgevraagd meldt T-Mobile-woordvoerder Klaas Jan Lageschaar dat klanten zich niet zorgen hoeven te maken over eventuele hogere tarieven als gevolg van het bericht. Al met al mag de sms dus genegeerd worden.