Aantal mobiele T-Mobile-klanten stijgt met 41.000

T-Mobile heeft er in het afgelopen kwartaal 41.000 mobiele klanten bijgekregen. De Nederlandse tak van de provider heeft nu 6,89 miljoen mobiele klanten. Het aantal klanten met een vast abonnement steeg ook, met 14.000 klanten.

In het derde kwartaal kwamen er volgens T-Mobile 52.000 mobiele abonnees bij. Het moederbedrijf zegt dat T-Mobile nu 6,894 miljoen mobiele klanten heeft; dat betekent dat er 11.000 prepaidklanten bij de provider zijn vertrokken of een mobiel abonnement hebben afgesloten. In de afgelopen drie maanden heeft T-Mobile er 0,6 procent klanten bijgekregen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Ook het aantal klanten met een vast abonnement steeg; nu heeft T-Mobile 709.000 klanten met een vaste aansluiting. Dit is 2 procent meer dan een kwartaal eerder. Het aantal huishoudens dat aangesloten is op T-Mobile's glasvezelnetwerk, is eveneens gestegen met 2 procent. Nu hebben 721.000 huishoudens zo'n aansluiting.

T-Mobiles omzet bedroeg in het derde kwartaal 515 miljoen euro, 6,4 procent meer. Hiervan was 321 miljoen euro afkomstig van mobiele klanten en kwam 99 miljoen euro van vaste klanten. De mobiele tak zag de grootste omzetstijging: 15,3 procent. De omzet van de vaste tak nam met 4,2 procent toe. De ebitda na huurcontracten steeg met 22,7 procent naar 173 miljoen euro.