Voice over LTE is de standaard voor bellen met 4G, mobiel voip-bellen in feite. Het is nu nog een optie, maar met het aanstaande uitfaseren van 2G en 3G in Nederland wordt VoLTE over niet al te lange tijd de belangrijkste manier om een telefoongesprek te voeren. Verschillende experts in de telecombranche denken dat het tot serieuze problemen kan leiden als een aantal zaken niet snel wordt opgelost. Volgens hen is de sector er nog lang niet klaar voor dat 2G en 3G worden uitgezet, terwijl dat in landen om ons heen al gebeurt. Wat zou het wegvallen van 2G en 3G in Nederland betekenen voor roaming, voor kleine virtuele providers en voor bellen naar 112? En wat gaat het betekenen voor de keuzevrijheid voor toestellen als bellen alleen nog via VoLTE gaat en niet elk toestel in Nederland bij elke provider met VoLTE kan bellen?

Sinds 2014 is Voice over Long-Term Evolution, of VoLTE, in Nederland beschikbaar, al waren er toen nog niet veel telefoons op de markt die het ondersteunden, en was het op dat moment nog lang geen wereldwijde standaard. Elke provider gebruikt eigen instellingen voor VoLTE. Het duurde nog een aantal jaar voordat het voor veel gebruikers beschikbaar was, nadat het was doorgevoerd als standaard voor de vierde generatie mobiel bellen en als opvolger van 2G GSM en 3G UMTS.