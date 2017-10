T-Mobile start met 4g-bellen voor beperkte groep klanten met geschikt toestel

T-Mobile is gestart met het aanbieden van 4g-bellen, oftewel VoLTE, voor een beperkte groep klanten. Het gaat om mensen met een Unlimited-abonnement waar ook een VS-bundel aan vastzit. Daarnaast moeten ze een geschikt toestel bezitten.

Op het T-Mobile-forum schrijft een medewerker dat de functie sinds vrijdag voor nieuwe klanten beschikbaar is en dat deze vanaf volgende week ook door bestaande klanten te gebruiken is. Een woordvoerder bevestigde deze informatie desgevraagd. Gebruikers moeten dan wel in bezit zijn van een geschikte telefoon, zo blijkt uit een recentelijk online gezette pagina.

Dat is minimaal een iPhone SE of een Samsung Galaxy S6 Edge+. Onder meer de Xcover 4, de J3 en de 2016- en 2017-versies van de A3 en A5 zijn ook geschikt. De beperkte beschikbaarheid geldt vanaf nu tot eind 2018 bij wijze van proef. De VS-versie van het Unlimited-abonnement is een aparte variant die volgens de T-Mobile-site 60 euro per maand kost.

Bellen via 4g heeft onder andere het voordeel dat gebruikers beter bereikbaar zijn in gebieden waar geen of slechte 2g- of 3g-dekking is. Dit komt doordat de lage 900MHz-frequentie van 4g beter in staat is om grote afstanden af te leggen en obstakels te doordringen. Andere voordelen zijn een snellere verbindingsopbouw en betere geluidskwaliteit. De 4g-verbinding blijft tijdens het bellen beschikbaar voor data. Verschillende Nederlandse providers zijn bezig met de techniek.