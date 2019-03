Simyo activeert bellen via 4g en wifi voor Sim Only-klanten

Simyo activeert deze week voor al zijn Sim Only-klanten VoLTE en VoWifi. Om gebruik te maken van de functies hebben klanten een geschikte smartphone nodig. Simyo maakt gebruik van het netwerk van KPN, die provider ondersteunt de technieken al.

In een aankondiging op zijn forum meldt Simyo dat de technieken deze week voor alle Sim Only-klanten beschikbaar komen. De eerste klanten zijn al overgezet. Prepaidklanten krijgen het niet, omdat het alleen werkt op het 4g-netwerk en gebruik van dat netwerk is niet inbegrepen bij de prepaidkaarten van de provider.

Klanten kunnen op hun telefoon instellen of ze gebruik willen maken van spraak over 4g of niet. Telefoongesprekken komen via VoLTE sneller tot stand en de geluidskwaliteit is beter. Het dataverbruik gaat niet af van de databundel, de belminuten worden wel verrekend met de belbundel. VoWifi is een aanvulling op de VoLTE-techniek en stelt klanten in staat om te bellen via wifi als ze geen dekking hebben op het mobiele netwerk. Ook deze belminuten gaan uit de bundel.

VoLTE en VoWifi zijn voor Simyo-klanten alleen beschikbaar in Nederland. Ook KPN, Vodafone en Tele2 bieden in Nederland bellen via 4g en wifi aan alle klanten aan. T-Mobile doet dat bij een beperkte groep met een duur abonnement.